У КНР розкритикували повідомлення іноземних ЗМІ про обльоти китайської стратегічної авіації

У Китаї повідомлення про обльоти китайських стратегічних бомбардувальників назвали смішними і неточними

Ресурс Asia Times повідомляє про те, що китайські ЗМІ намагаються применшити значення обльотів стратегічної авіації КНР, які мали місце минулого тижня. Такі повідомлення китайські журналісти називають перебільшенням. Мова йде про обльоти китайських стратегічних бомбардувальників H-6K в зоні ППО Тайваню, а також протоках Міяко і Баші. Так ресурси,



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Бомбардувальник КНР H-6K

У Китаї повідомлення про обльоти китайських стратегічних бомбардувальників назвали смішними і неточними

Ресурс Asia Times повідомляє про те, що китайські ЗМІ намагаються применшити значення обльотів стратегічної авіації КНР, які мали місце минулого тижня. Такі повідомлення китайські журналісти називають перебільшенням. Мова йде про обльоти китайських стратегічних бомбардувальників H-6K в зоні ППО Тайваню, а також протоках Міяко і Баші.

Так ресурси, які пов’язанні із китайською компартією (People’s Daily, Global Times), розкритикували повідомлення британського видання Daily Star про те, що китайські стратегічні бомбардувальники H-6K спроможні в випадку потреби наносити удари ядерною зброєю в режимі 24/7. Дані повідомлення китайська преса назвала смішними. Так само під критику потрапило гонконгське видання The South China Morning Post.

Видання Global Times написало про те, що китайські літаки стратегічної авіації не спроможні бути в постійній бойовій готовності. Окрім того дане китайське видання стверджує про те, що літак H-6K не може здійснювати бомбометання ядерних боєзарядів, оскільки цей літак не був створений для цього, а також він не може нести термоядерних зарядів, яких немає в розпорядженні ВПС КНР.

При цьому видання Global Times процитувало китайських спеціалістів щодо того, що H-6K, які здійснюють обльоти навколо Тайвань стартують в центральній частині країни. Тим самим, на відміну від того, якби вони стартували в приморських регіонах, у випадку війни в Тайбея практично не буде часу для відповіді.