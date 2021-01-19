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    У команді Байдена повідомили, що скасують зняття заборони на в'їзд до США

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    У команді Байдена повідомили, що скасують зняття заборони на в'їзд до США

    Адміністрація Байдена планує посилити заходи безпеки в США

    Майбутня прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення Дональда Трампа відкрити кордони для громадян Шенгенської зони та Бразилії буде скасовано.

    «У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових штамів коронавірусу по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки», - заявила Джен Псакі.

    Вона зазначила, що адміністрація Байдена планує посилити заходи безпеки в США.

    «Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, аби ще більше зменшити поширення Covid-19», - повідомила Джен Псакі.

    Теги: США час
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