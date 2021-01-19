У команді Байдена повідомили, що скасують зняття заборони на в'їзд до США

Адміністрація Байдена планує посилити заходи безпеки в США

Майбутня прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення Дональда Трампа відкрити кордони для громадян Шенгенської зони та Бразилії буде скасовано.

«У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових штамів коронавірусу по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки», - заявила Джен Псакі.

Вона зазначила, що адміністрація Байдена планує посилити заходи безпеки в США.

«Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, аби ще більше зменшити поширення Covid-19», - повідомила Джен Псакі.