У команді Байдена повідомили, що скасують зняття заборони на в'їзд до США
Адміністрація Байдена планує посилити заходи безпеки в США
Майбутня прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення Дональда Трампа відкрити кордони для громадян Шенгенської зони та Бразилії буде скасовано.
«У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових штамів коронавірусу по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки», - заявила Джен Псакі.
Вона зазначила, що адміністрація Байдена планує посилити заходи безпеки в США.
«Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, аби ще більше зменшити поширення Covid-19», - повідомила Джен Псакі.