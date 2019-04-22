У команді Зеленського пообіцяли покарати винних у здачі Криму



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Іван Апаршин

Апаршин заявив, що правда стосовно Іловайська, Дебальцевого, початку війни у 2014 році, захоплення Криму – буде оприлюднена

Усі причетні до корупційних схем в оборонній промисловості, а також винні у здачі Криму та найкривавіших епізодах війни на сході України будуть притягнуті до відповідальності.

Про це у своєму блозі на Obozrevatel заявив експерт з питань національної безпеки та оборони в команді лідера президентських перегонів Володимира Зеленського Іван Апаршин.

«Можу абсолютно точно запевнити: всі, хто якимсь чином дотичний до численних напівкримінальних схем щодо паливно-мастильних матеріалів, порушень у системі забезпечення ЗСУ – не уникнуть відповідальності. Документи щодо всіх цих посадовців будуть передані до прокуратури для прийняття рішення. Очевидно: посадки будуть», – наголосив він.

Апаршин також додав, що «правда стосовно Іловайська, Дебальцевого, початку війни у 2014 році, захоплення Криму – буде оприлюднена і максимально доведена до логічного завершення».

«Вже найближчим часом люди дізнаються правду. Ніхто не збирається нічого ні від кого ховати. І посадові особи, які ухвалювали рішення чи бездіяли там, де треба було діяти, будуть притягнуті до відповідальності», – зазначив він.