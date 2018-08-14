У Комітеті виборців підрахували, які партії найбільше витрачають коштів на рекламу



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Політичні сили оплачують рекламу переважно за кошти, отримані з державного бюджету

З квітня по червень нинішнього року парламентські політичні партії сукупно витратили 150,2 мільйона гривень на власну рекламу.

Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ).

При цьому політичні сили оплачують рекламу переважно за кошти, отримані з державного бюджету, підкреслюють у КВУ.

Найбільше на рекламу витратило ВО «Батьківщина» – 24,8 млн. грн. Із них 20,8 млн. грн. пішло на рекламу по телебаченню і 3,7 млн. – на зовнішню рекламу (білборди, сітілайти).

На другому місці за витратами на рекламу «Самопоміч» – 6,6 млн. Традиційно більшість коштів партія спрямувала на партійну газету – 5,4 млн. Майже мільйон було витрачено на рекламу по ТБ і радіо, повідомляє КВУ.

Радикальна партія Олега Ляшка витратила на рекламу 6,5 млн. Найбільше - 4,7 млн. - було витрачено на рекламу по телебаченню.

Значну суму на рекламу також витратив «Опозиційний блок» – 4,2 млн. Із них 3,2 млн. було витрачено на рекламу по ТБ, 1 млн. – на зовнішню рекламу.

Блок Петра Порошенка витратив на рекламу 3,1 млн., «Народний Фронт»- 0,9 млн.

Таким чином, підрахували в КВУ, на рекламу було спрямовано 78% коштів із загальних витрат ВО «Батьківщина», 49% витрат - Радикальної партії Олега Ляшка, 27% – «Опозиційного блоку», 21% - «Самопомочі», 10% - БПП, 4% - «Народного фронту».

«Самопоміч», «Опозиційний блок», БПП та «Народний фронт» витратили на оплату реклами державні кошти, «Батьківщина» – поєднала державні кошти із власними грошима партії.

«У ІІ кварталі парламентські партії продовжили витрачати кошти платників податків на політичну рекламу. Такі дії підривають саму ідею державного фінансування. КВУ розробив зміни до законодавства, які забороняють партіям розміщувати рекламу за бюджетні кошти (законопроект №6026)», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Дані КВУ базуються на звітах партій за ІІ квартал 2018 року про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІ квартал, які мали бути подані до 9 серпня.