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    У Конго помер ще один український миротворець

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    У Республіці Конго помер&nbsp;старший солдат Сергій Савченко - У Конго помер ще один український миротворець
    У Республіці Конго помер старший солдат Сергій Савченко

    Це друга втрата серед українських миротворців за останній місяць

    Військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго помер від раптової зупинки серця.

    Про це повідомив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.

    «6 грудня, внаслідок раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко. Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з передчасною втратою побратима», – написав він. 

    Це вже другий за останні тижні летальний випадок серед українських військових в ДР Конго.

    Нагадаємо, 23 листопада український військовий, який перебував у складі місії ООН в ДР Конго, помер від коронавірусу.

    18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН зі стабілізації у ДР Конго з 2012 року.

    На українських миротворців покладені такі завдання: транспортні перевезення, вогнева підтримка наземних сил, повітряне супроводження військ сил, демонстрація сили, розвідка і спостереження, пошуково-рятувальні операції.

    Зокрема, нещодавно військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

    Нагадаємо, 26 вересня в Конго відправилися 250 українських миротворців.

    Теги: ЗСУ ООН смерть військові Африка миротворці
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