В Конго відправилися 250 українських миротворців



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В Конго відправилися 250 українських миротворців

Це вже 12 ротація українських миротворців

Відбулася ротація українських військових, які виконують миротворчу місію в Конго. Вчора, 26 вересня, зі Львова вилетіли 250 українських миротворців.

Про це повідомляє прес-центр Сухопутних Військ ЗСУ.

«В командуванні Сухопутних Військ ЗСУ відбулись проводи військовослужбовців чергової ротації вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго. 250 українських миротворців виконуватимуть завдання в африканській країні з підтримання миру та безпеки. Цього разу ротація відбувається із застережними заходами по не допущенню поширення коронавірусної інфекції серед особового складу. Напередодні відряджання майбутні миротворці пройшли двотижневу обсервацію, під час якої провели щеплення, ПЛР тести, про що свідчать сертифікати міжнародного зразка«, — йдеться у повідомленні.

Це вже 12 ротація.

«Попереду у вас багатомісячна ротація у складі 18 окремого вертолітного загону, який є великою частиною сил місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго. Бажаю вам приступити до виконання завдань сповненими сил, досвіду, а головне повернутись до своїх родин та близьких живими та здоровими», — заявив командир 16-ї окремої бригади армійської авіації, полковник Павло Бардаков

Нагадаємо 18-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго з 1 грудня 2012 року.

У зв’язку з нестабільною ситуацією в країні, наші льотчики та особовий склад несуть бойове чергування на аеродромах, здійснюють пошуково-рятувальні операції, розвідку та спостереження, забезпечують перевезення вантажів, а також супроводжують вертольоти місії ООН. У всіх військовослужбовців 12-ї ротації національного контингенту є досвід участі в АТО та ООС.