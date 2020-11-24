  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Українські миротворці приземлилися на кратер вулкана в Конго

    • Розсилка
    Українці забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра - Українські миротворці приземлилися на кратер вулкана в Конго
    Українці забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра
    Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

    Посадку на крихку поверхню кратера ускладнювали погодні умови

    Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

    Про це в понеділок, 23 листопада, повідомляє пресцентр Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

    «Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра. Періодичне ретельне вивчення вулкана, з проведенням тестів та аналізів, дозволяє передбачити наступне виверження, а також знизити ймовірні ризики для місцевого населення», – йдеться у повідомленні.

    За словами командира вертолітного загону полковника Сергія Ващенка, на висоті понад три тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів, посадку на крихку поверхню кратера ускладнювали погодні умови. Існував значний ризик, адже пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі й могли провалитися під масою гелікоптера.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Українські миротворці приземлилися на кратер вулкана в Конго
    Українські миротворці приземлилися на кратер вулкана в Конго
    Українські миротворці приземлилися на кратер вулкана в Конго

    Втім, після закінчення проведених вулканологами досліджень, екіпаж Мі-8 успішно повернувся до базового табору.

    Українські льотчики-миротворці і раніше мали справу із кратером діючого вулкана. Так, у квітні 2019 року екіпаж доставив групу вулканологів та висадив їх прямо на кратер вулкана Ньямлагіра, висота якого дорівнює 3058 метрів над рівнем моря.

    У липні 2019 року українські пілоти знову успішно посадили гелікоптер на кратер цього найбільш активного вулкана Африки.

    Нагадаємо, 26 вересня в Конго відправилися 250 українських миротворців.

    Нагадаємо, 18-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго з 1 грудня 2012 року.

    У зв’язку з нестабільною ситуацією в країні, наші льотчики та особовий склад несуть бойове чергування на аеродромах, здійснюють пошуково-рятувальні операції, розвідку та спостереження, забезпечують перевезення вантажів, а також супроводжують вертольоти місії ООН. У всіх військовослужбовців 12-ї ротації національного контингенту є досвід участі в АТО та ООС.

    Теги: ЗСУ політ вулкан вертоліт військові гелікоптер Африка миротворці миротворча місія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies