У Конго потяг зійшов з рейок: загинули 24 людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті аварії кілька вагонів перекинулися

В Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.

Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, більша частина пасажирів проникла на поїзд нелегально. Зазначається, що серед жертв багато дітей.

Так, в результаті аварії кілька вагонів перекинулися, ще кілька впали в річку з мосту. Пошукова операція була припинена з настанням ночі, але очікується, що число жертв може зрости.

Відзначено також, що в даний момент причини інциденту невідомі.