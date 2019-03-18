У Конго потяг зійшов з рейок: загинули 24 людини
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В результаті аварії кілька вагонів перекинулися
В Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.
Про це повідомляє AFP.
Як повідомляється, більша частина пасажирів проникла на поїзд нелегально. Зазначається, що серед жертв багато дітей.
Так, в результаті аварії кілька вагонів перекинулися, ще кілька впали в річку з мосту. Пошукова операція була припинена з настанням ночі, але очікується, що число жертв може зрости.
Відзначено також, що в даний момент причини інциденту невідомі.
Нагадаємо, 9 лютого в Іспанії поблизу Барселони зіштовхнулися два пасажирські потяги. У результаті одна людина загинула, ще близько сотні постраждали.
Приміські потяги зіткнулися «лоб у лоб» на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса, на північний захід від Барселон.
Один із них прямував до Барселони, а інший до Манреси.