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    У Конго потяг зійшов з рейок: загинули 24 людини

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    У Конго потяг зійшов з рейок: загинули 24 людини

    В результаті аварії кілька вагонів перекинулися

    В Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.

    Про це повідомляє AFP.

    Як повідомляється, більша частина пасажирів проникла на поїзд нелегально. Зазначається, що серед жертв багато дітей.

    Так, в результаті аварії кілька вагонів перекинулися, ще кілька впали в річку з мосту. Пошукова операція була припинена з настанням ночі, але очікується, що число жертв може зрости.

    Відзначено також, що в даний момент причини інциденту невідомі.

    Нагадаємо, 9 лютого в Іспанії поблизу Барселони зіштовхнулися два пасажирські потяги. У результаті одна людина загинула, ще близько сотні постраждали. 

    Приміські потяги зіткнулися «лоб у лоб» на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса, на північний захід від Барселон. 

    Один із них прямував до Барселони, а інший до Манреси.

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