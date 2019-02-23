  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Конгресі США розробили резолюцію проти «стіни Трампа»

    • Розсилка
    У Конгресі США розробили резолюцію проти «стіни Трампа»

    Голосування резолюції в Палаті представників заплановане на вівторок

    Демократи в Палаті представників США розробили резолюцію, яка обмежує повноваження президента використовувати фонди Міноборони й Мінфіну для побудови стіни на кордоні з Мексикою після оголошення надзвичайної ситуації.

    Про це заявила в п’ятницю спікер нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі.

    «Дії президента – незаконні і є насильством над нашою Конституцією й, таким чином, над нашою демократією. У нас – не монархія, ми маємо поділ влади в нашій країні», – заявила в цьому зв’язку Пелосі.

    Автором резолюції виступив конгресмен-демократ Хоакін Кастро, водночас його підтримали понад 225 співавторів, в тому числі один республіканець Джастін Амаш.

    Документ, який охоплює лише одну сторінку, припиняє дію надзвичайної ситуації, оголошеної президентом Дональдом Трампом з метою перерозподілу грошей з інших програм на будівництво прикордонної стіни без затвердження Конгресу.

    Хоча серед республіканців також є прихильники ідеї обмежити повноваження президента щодо перерозподілу раніше затверджених Конгресом коштів, видання зазначає, що більшість однопартійців Трампа готові протистояти резолюції.

    Голосування резолюції в Палаті представників заплановане на вівторок, після тижневих канікул у Конгресі США. 

    Джерело: Укрінформ

    США Міноборони Дональд Трамп будівництво Венесуела Кастро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ