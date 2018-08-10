У Конгресі США вимагають від бойовиків звільнити з полону журналіста Асєєва



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Журналіст Станіслав Асєєв

Конгресмени «глибоко занепокоєні» тим, що бойовики «ДНР» продовжують утримувати Станіслава Асєєва з червня 2017 року

Група Конгресу США з питань свободи преси закликає бойовиків на Донбасі звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва.

Як повідомляє «Радіо Свобода», співголови групи, члени Палати представників Адам Шифф та Стів Чабот 8 серпня оприлюднили відповідну заяву.

Конгресмени «глибоко занепокоєні» тим, що бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» продовжують утримувати Станіслава Асєєва з червня 2017 року.

«Асєєв писав для кількох українських ЗМІ та для місцевого бюро «Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа», і був одним із кількох незалежних журналістів, які залишалися в підконтрольному сепаратистам регіоні, щоб надавати об’єктивну інформацію», – йдеться в заяві.

Конгресмени наголошують, що оскільки Асєєв на початку липня оголосив голодування, «його ситуація стає жахливою».

Як відомо, Станіслав Асєєв жив в окупованому Донецьку, під псевдонімом Станіслав Васін писав для «Українського тижня» та інших українських ЗМІ. Із 2 червня 2017 року він перестав виходити на зв'язок. Учасники тристоронньої контактної групи в Мінську внесли ім'я журналіста з Донецька Станіслава Асєєва в список полонених для обміну.

16 липня терористи визнали, що зниклий Асєєв перебуває у них за ґратами. Вони звинувачують журналіста у «шпигунстві», за що можуть незаконно «засудити» до позбавлення волі на 12–14 років.