У Кот-д'Івуарі зафіксували перший спалах лихоманки Ебола за останні 25 років

Африка пройшла через вакцинацію від лихоманки, проте нові випадки тапляються все частіше

Міністерство охорони здоров'я країни підтвердило перший випадок захворювання на Еболу з 1994 року

Інститут Пастера в Кот-д'Івуарі підтвердив вірусну хворобу Ебола у зразках, зібраних від пацієнта, який був госпіталізований після прибуття з Гвінеї. Про це повідлмляє ВООЗ.

Пацієнт був госпіталізований після підвищення температури і зараз проходить курс лікування.

У Гвінеї стався чотиримісячний спалах лихоманки Ебола, який був оголошений 19 червня 2021 року. Немає жодних ознак того, що поточний випадок у Кот-д'Івуарі пов’язаний із попереднім спалахом у Гвінеї.

Подальше дослідження та геномне секвенування дозволить виявити штам та визначити, чи є зв’язок між двома спалахами.

Цього року в Демократичній Республіці Конго та Гвінеї були оголошені спалахи лихоманки Ебола, але це перший випадок спалаху у великому місті, такому як Абіджан, з моменту спалаху Західної Еболи 2014–2016 років.

«Викликає велику стурбованість те, що цей спалах був оголошений в Абіджані, мегаполісі з більш ніж 4 млн. населення», – сказав доктор Матшідісо Моеті, регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я у Африці.

«Однак значна частина світового досвіду у боротьбі з Еболою знаходиться тут, на континенті, і Кот-д’Івуар може використати цей досвід і реагувати на повну швидкість. Країна є однією з шести, які нещодавно підтримала ВООЗ для посилення готовності до Еболи, і цей швидкий діагноз показує, що готовність окупається», – додав Моеті.

ВООЗ допомагає координувати транскордонну діяльність із протидії лихоманці Ебола, і 5000 доз вакцин проти лихоманки Ебола, які допомогла забезпечити організація для боротьби зі спалахом у Гвінеї, зараз переносяться до Кот-д'Івуару, відповідно до угоди між міністерствами охорони здоров'я Кот-д'Івуару та Гвінеї.

Незабаром з Абіджана вилітає літак, який збиратиме вакцини, які будуть використовуватися для вакцинації людей з високим ризиком, включаючи медичних працівників, осіб, які надають першу допомогу та контактерів підтверджених випадків.

Співробітники ВООЗ із Кот-д'Івуару підтримують розслідування справи. Також група експертів ВООЗ, що охоплює всі ключові сфери реагування, буде швидко розгорнута на місцях. Вони допоможуть прискорити профілактику інфекцій та контроль за медичними закладами, діагностувати, відстежувати контакти, лікувати та звертатися до громад, щоб переконатись, що вони відіграють ключову роль у реагуванні.

Кот-д'Івуар оголосив спалах відповідно до Міжнародних медичних правил, і ВООЗ не рекомендує жодних обмежень на поїздки до країни та з неї.

Хоча країни зосереджені на реагуванні на Covid-19, вони повинні посилити свою готовність до потенційних випадків захворювання на Еболу.

Хоча Кот-д'Івуар межує з Гвінеєю та Ліберією, які сильно постраждали від спалаху вірусу Ебола у Західній Африці у 2014-2016 роках, у країні не було зареєстровано жодного підтвердженого випадку з 1994 року, коли спалах серед шимпанзе заразив вченого.

Ебола – це важке, часто смертельне захворювання, яке вражає людей та приматів. Рівень смертності від випадків коливався від 25% до 90% у минулих спалахах. Зараз доступне ефективне лікування, і якщо пацієнти пройдуть лікування на ранній стадії, а також підтримуючу допомогу, їх шанси на виживання значно підвищуються.

Як повідомлялося раніше, влада Гвінеї зафіксувала перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург, яка в даний час невиліковна. Випадок вкрай заразної лихоманки виявлено в провінції Гуекуду, де кілька років тому також виявили геморагічну лихоманку Ебола.

Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.