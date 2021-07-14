У ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа

Ось так виглядає ковід сертифікат у додатку Дія

Ось так виглядає ковід сертифікат у додатку Дія

Термін дії документу становитиме пів року, а не рік, як обіцяли раніше

Кабінет міністр України вніс зміни до «ковідних сертифікатів». Термін дії цього документа становитиме 180 діб.

Так виглядає паперовий ковід-сертифікат

Разом з тим, термін дії ПЦР-тестів становитиме 72 години.

Отже, уряд вніс зміни до «ковідних сертифікатів», які підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування або одужання від зазначеної хвороби.

Цифрові ковід-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для зарубіжних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни.

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

На початку липня уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid -19.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, але рішення буде опубліковано пізніше.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.

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