Помилки в ковід-сертифікатах. У МОЗ роз’яснили, як виправити хибні дані

Урядовець дав поради, що робити пацієнту у випадку, коли дані про щеплення не відображаються коректно

Щеплені від Covid-19 українці зможуть отримати через додаток «Дія» сертифікати про вакцинацію. Деякі українці вже їх отримали і процес триває. Документ відображається у двох видах: міжнародний сертифікат для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів. Також невдовзі у додатку планують запустити сертифікати для перехворілих та з ПЛР-тестами.

Але часто українці стикаються з проблемою, коли дані про вакцинацію не підвантажуються або у додатку відображається неповна інформація про щеплення. Про найчастіші проблеми з цифровими сертифікатами розповів заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, пише «Суспільне».

Він нагадав, що в Україні існує єдина система охорони здоров'я, яка називається eHealth, далі в кожному медичному закладі використовуються медично-інформаційні системи, які можуть називатися по-різному: Helsi, Medstar, «Поліклініка без черг» тощо.

«У нас побудована таким чином система, що держава забезпечує набір баз даних, куди тим чи іншим способом вносяться медичні дані пацієнтів, коли пацієнт звертається до лікаря. Лікарня може на свій розсуд обрати той програмний продукт, який їй подобається», - пояснив він, чому програми трапляються різні.

Чиновник також розповів, чому інформація про вакцинацію може не відображатися в системі або показуватися невчасно. Мовляв, в Україні «суттєво наросли темпи вакцинації».

«Зараз вакцинуються близько 100 тисяч людей на день, а вакцинованих зараз є повністю понад 1 млн, понад 3 млн людей отримали одну дозу. Я не виключаю людський фактор, може, просто лікар усе занадто швидко повносив і така проблема з'явилася. Проблем є багато, але вони в першу чергу пов'язані не з роботою системи, а саме з якістю внесення медичних даних», – пояснив він.

Кучер каже, що МОЗ зараз пробує спростити систему, щоб вона «сама виправляла помилки за лікаря на логічному рівні».

«Зазвичай вносять неправильно ідентифікаційний код, назву самої вакцини. Ми зробили тестування, щоб зрозуміти, які проблеми можуть виникнути – це нормальний процес, у більшості випадків ми їх виправляємо, але досвід показує, що вони через людський фактор найбільше й з'являються», – додав заступник міністра.

Урядовець також дав поради, що робити пацієнту у випадку, коли дані не відображаються коректно.

«Якщо щось відбувається не так, треба звернутися до лікаря і попросити перевірити. Сімейна лікарка бачить першу і другу дози, і якщо щось фізично не внесено, то це має внести лікар. Найкращий варіант – вийти на зв'язок із лікаркою, яка робила вакцинацію, якщо реакції ніякої немає, треба звертатися на гарячу лінію МОЗ – 0-800-602-019», – наголосив Кучер.

Він також пояснив, що робити людині, якщо вона зробила щеплення різними вакцинами: наприклад, одне – Covishield, а друге – AstraZeneca, та чи буде дійсний такий сертифікат для подорожей за кордон.

«Це одного типу вакцини, відповідно, це просто різні заводи, де вони зроблені, але це одні й ті ж діючі речовини. Звісно, що можна. Просто треба, їдучи до тієї чи іншої країни, передивитися умови в'їзду до цієї країни. Зараз в Нідерланди чи в Австрію можна поїхати взагалі без проблем, а в інші країни Європейського Союзу – у ту ж Литву – зараз поїхати не можна, і попри те, що вони є членами ЄС, правила в'їзду в ту чи іншу країну відрізняються. Тому, щоб не було прикрого нюансу на кордоні, таку інформацію треба перевірити», – резюмував чиновник.

Як писав «Главком», Україна оновила рекорд Covid-щеплень за добу.

Напередодні було оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці.

Днями Греція визнала українські ковід-сертифікати.

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5 липня у «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати.