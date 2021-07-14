Вірусологиня розповіла, як формується імунітет стосовно різних штамів Covid-19

Петрова: «Якість антитіл буде кращою до того штаму, для якого їх виробили».

Перебіг хвороби Covid-19 напряму залежить від кількості антитіл до конкретного штаму вірусу в людському організмі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла вірусологиня з лабораторії Меріленда (США) Юлія Петрова.

«У людей, що перехворіли легко або безсимптомно, захисних нейтралізуючих антитіл нема або їх дуже мало. Але гарна новина в тому, що антитіла до вірусу є, іноді навіть титр дуже високий (титр антитіл – найбільше розведення антисироватки, тобто сироватки крові, яка містить антитіла проти певних антигенів і яку використовують для досліджень і лікування – «Главком»). Нещодавно було з'ясовано, що наявність антитіл після легкої форми ковідної хвороби, навіть не нейтралізуючих, все одно значно полегшує перебіг наступної інфекції цим самим або іншим штамом», – зазначила вірусологиня.

Також Петрова зазначає, що опірність організму щодо конкретного штаму коронавірусу напряму залежить від введеної вакцини. Хоча спостерігається перехресна реактивність антитіл до різних штамів. «Усі «ковідні» штами, з якими ми зараз маємо справу, викликають імунну відповідь і формування антитіл. Якість антитіл буде кращою до того штаму, для якого їх виробили. Хоча є значна перехресна реактивність антитіл до різних штамів. І це дуже добра новина», – наголосила вона.

Тим часом у двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта». «Йдеться про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Одна з них два тижні провела у нас у реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їх аналізи до Києва, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta», – повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

Результати досліджень очікують у найближчі дні. Зараз пацієнтки вже виписані додому.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомляли, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.