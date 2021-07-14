В Україні виявили ще понад пів тисячі хворих на Covid-19

МОЗ оприлюднило свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус в країні

В Україні протягом минулої доби виявлено 547 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23)», – йдеться в повідомленні.

Також 797 пацієнтів одужали та 25 – померли. Госпіталізували 409 людей.

За добу методом ПЛР протестували 18 572 особи, методом ІФА – 8 105 осіб, експрес-тестами – 16 972 особи.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 242 245 осіб, одужало – 2 179 076 осіб, летальних випадків - 52 665.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

До слова, у двох українок підозрюють штам Delta після повернення з Росії. Результати досліджень очікують у найближчі дні. Зараз пацієнтки вже виписані додому.

Як повідомлялося, у Великій Британії вже понад 90% нових заражень коронавірусом – це зараження «дельтою». У Франції в свою чергу висловлювали побоювання у зв'язку з тим, що поширення штаму «дельта» загрожує четвертою хвилею епідемії в країні. У Нідерландах через штам «дельта» відзначають стрімке зростання рівня захворювання на Covid-19. З цієї причини в країні вводять нові обмеження.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше за вакцину.



