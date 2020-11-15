У Краматорську на виборчій дільниці обстріляли мікроавтобус

Поліція Краматорська встановлює обставини конфлікту біля однієї з виборчих дільниць

Автомобіль «Газель» обстріляли маркерами з фарбою

Під час місцевих виборів в Краматорську біля однієї з виборчих дільниць обстріляли мікроавтобус. Попередньо, машину обстріляли зі зброї для пейнтболу.

Про це йдеться в повідомленні міського відділу поліції Краматорська.

Повідомляється, що до поліції звернувся водій автомобіля «Газель», який стояв біля однієї з дільниць.

«Чоловік пояснив, що о 12:25 до нього під'їхали невідомі і почали стріляти маркерами з фарбою. Зазначений факт зареєстровано. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події», - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, дана «Газель» могла організовано підвозити виборців на користь одного з кандидатів у мери Краматорська.

Як зазначає громадянська мережа «Опора», чоловік в Балаклаві вискочив з-за будівлі школи №30 і зробив 23 постріли кулями з фарбою в припаркований автобус.

Раніше спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

Громадська мережа «Опора» назвала явку виборців на місцевих виборах, які проходять 15 листопада. Станом на 16:00 вона склала 18,6%.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.