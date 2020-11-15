Силовики шукають бомбу в Одеській ТВК

Всіх людей евакуювали з приміщення

У неділю 15 листопада в Одесі під час другого туру виборів мера міста заблокували міську ТВК. Всіх людей евакуювали з приміщення.

Як повідомляє спостерігач руху «Чесно», на місці працюють вогнеборці та працівники поліції. З динаміків лунають заклики зберігати спокій.

«Близько 15:00 всіх вивели на вулицю. Ми не можемо навіть зайти всередину, щоб сказати вам, яка явка. Чекаємо», - каже членкиня ТВК Марія Бальжик.

Поліція досить швидко приїхала на замінування на міську виборчу дільницю. У приміщенні включили пожежне оповіщення.

Правоохоронці на місці поки нічого не коментують. Приїхали вогнеборці й вибухотехніки. Кілька вогнеборців уже вийшли з будівлі та спокійно чергують біля свого автомобіля.

Нагадаємо, на цих місцевих виборах ТВК Суворівського району в Одесі вже мінували. Так 28 жовтня близько півночі у приміщенні виборчої комісії зникло світло. Коли «аварійникам» вдалося надати освітлення в ТВК, невідома жінка повідомила про замінування будівлі.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

Центральна виборча комісія оприлюднила дані щодо явки виборців. Так, наразі відомо, що станом на 13:00 явка у другому турі місцевих виборів складає 10,78%.