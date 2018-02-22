У Краматорську вдруге за місяць зупинили навчання через грип

Раніше у Краматорську з 12 лютого відновилися заняття у школах, призупинені через грип ще 26 січня

У Краматорську для учнів 1-8 класів через значне погіршенням епідситуації захворювання на грип та ГРВІ знову призупинено навчально-виховний процес. Про це у четвер повідомили в Краматорській міській раді. «У зв'язку зі значним погіршенням епідситуації серед школярів (серед дітей віком до 17 років кількість хворих віком від 7 до 14



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Раніше у Краматорську з 12 лютого відновилися заняття у школах, призупинені через грип ще 26 січня

У Краматорську для учнів 1-8 класів через значне погіршенням епідситуації захворювання на грип та ГРВІ знову призупинено навчально-виховний процес.

Про це у четвер повідомили в Краматорській міській раді.

«У зв'язку зі значним погіршенням епідситуації серед школярів (серед дітей віком до 17 років кількість хворих віком від 7 до 14 років складає 53,2%, від 15 до 17 років - 15,8%), під час засідання оперативного штабу з координації діяльності по запобіганню поширення серед населення міста захворювання на грип... прийняте спільне рішення про призупинення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах для учнів 1-8 класів та позашкільних навчальних закладах з 23 лютого до 2 березня включно», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на початку тижня начальник управління освіти Краматорської міськради Марина Мозольова повідомляла, що у зв'язку із захворюваністю на грип та ГРВІ у 9 класах загальноосвітніх шкіл міста припинено навчальний процес. На жаль, такі обмежувальні заходи (закривались класи, у яких 20% учнів та більше були відсутні через хворобу) не дали бажаного результату. На 21 лютого у місті було припинено навчання в 31 класі, вже наступного дня - в 46.

За 8-ий тиждень (16.02 - 22.02.2018) захворюваність серед дітей шкільного віку (7-14 років) виросла на 56,4% відносно минулого тижня, та перевищила епідпоріг у 1,7 раза. За словами медиків, за цей час у Краматорську зареєстровано 20 випадків захворювання на грип, 17 із них - серед дітей. Цього року у місті превалює грип типу В.

Раніше у Краматорську з 12 лютого відновилися заняття у школах, призупинені через грип ще 26 січня.