У Кременчуці жінки втримали чоловіка, який хотів стрибнути з мосту (відео)

На Крюківському мосту чоловік намагався вкоротити собі віку

У Кременчуці Полтавської області врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Днями спільний екіпаж патрульних та нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається вкоротити собі віку. Прибувши на виклик, охоронці порядку побачили двох жінок, що тримали чоловіка, який намагався стрибнути у воду.

«Зволікати часу не було, патрульні та нацгвардійці негайно почали діяти: обв’язали містянина мотузкою та затягнули на міст, де на нього вже чекали лікарі», – йдеться в повідомленні.

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