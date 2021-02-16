  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі в пожежі врятували дівчину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДСНС залучала 5 одиниць пожежної техніки - В Одесі в пожежі врятували дівчину
    ДСНС залучала 5 одиниць пожежної техніки
    фото: od.dsns.gov.ua

    По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить електрощитова у загальному коридорі

    Сьогодні вранці, 16 лютого, у середмісті Одеси спалахнула квартира

    Повідомлення про пожежу у квартирі на вулиці Кінна надійшло до служби порятунку о 07:54, повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить електрощитова у загальному коридорі комунальної квартири на третьому у поверсі чотириповерхового будинку. Вогнеборці локалізували загорання о 08:05 та ліквідували о 08:15 на площі 10 м.кв. Під час гасіння пожежі фахівці ДСНС врятували із задимленої квартири постраждалу 17-ти річну дівчину, яку передано медикам. Від ДСНС залучалось 5 одиниць пожежної техніки та 21 чоловік особового складу

    Нагадаємо, у Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір.

    Теги: пожежа Одеса рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies