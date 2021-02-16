В Одесі в пожежі врятували дівчину
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить електрощитова у загальному коридорі
Сьогодні вранці, 16 лютого, у середмісті Одеси спалахнула квартира
Повідомлення про пожежу у квартирі на вулиці Кінна надійшло до служби порятунку о 07:54, повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить електрощитова у загальному коридорі комунальної квартири на третьому у поверсі чотириповерхового будинку. Вогнеборці локалізували загорання о 08:05 та ліквідували о 08:15 на площі
Нагадаємо, у Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір.