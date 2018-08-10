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    У Кремлі повідомили про телефонну розмову Путіна з Макроном

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    У Кремлі повідомили про телефонну розмову Путіна з Макроном

    В прес-службі Путіна натякнули, що крім Сирії, президенти обговорювали «деякі інші теми»

    Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 10 серпня, мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Про це повідомляє прес-служба Кремля.

    «В ході обміну думками щодо поточної ситуації в Сирії лідери дали високу оцінку проведеної в липні російсько-французької операції з доставки та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута», - заявили в Кремлі.

    Зазначається, що Путін наголосив на «важливості продовження міжнародним співтовариством сприяння відновленню соціально-економічної інфраструктури Сирії, а також поверненню біженців і тимчасово переміщених осіб в місця їх постійного проживання».

    «Порушувалися також деякі інші теми», - заявили в прес-службі президента РФ, не уточнивши, про що йшла мова.

    Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці повідомляло, що Макрон планував обговорити з Путіним питання щодо українського політв'язня Кремля Олега Сенцова.

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