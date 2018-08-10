У Кремлі повідомили про телефонну розмову Путіна з Макроном



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В прес-службі Путіна натякнули, що крім Сирії, президенти обговорювали «деякі інші теми»

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 10 серпня, мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«В ході обміну думками щодо поточної ситуації в Сирії лідери дали високу оцінку проведеної в липні російсько-французької операції з доставки та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута», - заявили в Кремлі.

Зазначається, що Путін наголосив на «важливості продовження міжнародним співтовариством сприяння відновленню соціально-економічної інфраструктури Сирії, а також поверненню біженців і тимчасово переміщених осіб в місця їх постійного проживання».

«Порушувалися також деякі інші теми», - заявили в прес-службі президента РФ, не уточнивши, про що йшла мова.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці повідомляло, що Макрон планував обговорити з Путіним питання щодо українського політв'язня Кремля Олега Сенцова.