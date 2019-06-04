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    У Кремлі прокоментували повернення Кучми в Мінську групу

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    <span>Леонід Кучма і Володимир Зеленський</span> - У Кремлі прокоментували повернення Кучми в Мінську групу
    Леонід Кучма і Володимир Зеленський
    Фото: РБК-Україна

    Сам по собі Кучма це, природно, досить авторитетний діяч, - заявив Пєсков

    Призначений президентом України Володимиром Зеленським офіційний представник України в тристоронній контактній групі щодо ситуації на Донбасі Леонід Кучма - авторитетний і досвідчений діяч. Про це сказав журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

    Однак, зазначив Пєсков, в питанні врегулювання конфлікту важлива концептуальна позиція самого президента України Зеленського.

    «Сам по собі Кучма це, природно, досить авторитетний діяч, досвідчений, добре розбирається в цій проблематиці, і тут дуже важлива концептуальна позиція глави держави», - сказав Пєсков журналістам.

    Відзначимо, 3 червня президент України Володимир Зеленський повернув у тристоронню контактну групу Леоніда Кучму, який очолить українську сторону на переговорах по Донбасу в Мінську.

    Зазначимо, Кучма увійшов в тристоронню контактну групу наприкінці червня 2014 року і представляв Україну на переговорах з Росією щодо Донбасу за участю ОБСЄ. З лютого 2015 року Кучма був офіційним представником України в тристоронній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Кучма завершив роботу в ТКГ по Донбасу на початку жовтня 2018 року. Зазначимо, в серпні 2018 року Кучмі виповнилося 80 років.

     Читайте також: 

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