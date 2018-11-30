У Кремлі відреагували на скасування зустрічі Трампа і Путіна



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Делегація Путіна летить в Аргентину

Кремль поки не отримував офіційної інформації про рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

«Ми летимо в Аргентину. Поки бачили лише твіт і ЗМІ», – зазначив Пєсков.

Він додав, що якщо переговори президентів дійсно скасовані, Путін отримає додатковий час для інших зустрічей.

29 листопада Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині, який відбудеться 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими прикордонниками.