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    У Криму судитимуть затриманого за «шпигунство» громадянина України

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    Лефортовський суд Москви заарештував до 11 квітня затриманого українця Костянтина Давиденка - У Криму судитимуть затриманого за «шпигунство» громадянина України
    Лефортовський суд Москви заарештував до 11 квітня затриманого українця Костянтина Давиденка

    Судові засідання у справі Давиденка будуть проводитися в закритому режимі

    Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму планує почати розгляд по суті справи громадянина України Костянтина Давиденка, якого російські силовики затримали в Криму за звинуваченням в «шпигунстві».

    Як повідомляє Кримська правозахисна група, на 22 квітня 2019 року був заплановано перше судове засідання, але воно не відбулося, тому що обвинуваченого не доправили в суд.

    За інформацією Верховного суду Криму, матеріали справи Давиденка надійшли в суд Криму 28 березня 2019 року. 29 березня вони були передані судді Андрію Палію, який раніше виніс вирок фігуранту «справи «українських диверсантів» Євгену Панову.

    Судові засідання у справі Давиденка будуть проводитися в закритому режимі.

    12 лютого цього року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

    Пізніше стало відомо, що Лефортовський суд Москви заарештував до 11 квітня затриманого українця Костянтина Давиденка.

    Служба безпеки України не коментувала затримання.

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