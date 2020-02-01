У Кривому Розі поліцейський наколов собаку на вила і кинув у вогонь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від загибелі тварину врятували очевидці

У Кривому Розі Дніпропетровської обл. 2 березня 2019 року поліцейський наколов безпритульного собаку на вила і жбурнув його у багаття.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зазначається, що поліцейський прибирав територію біля свого будинку, коли до нього та йього малолітнього сина підійшов собака на відстань двох метрів і почав гавкати.

Правоохоронець вдарив тварину вилами. Після цього відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю.

Наздогнав пса та встромив вила у його тіло, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події.

До суду скеровано обвинувальний акт, правоохоронець обвинувачується у жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Дніпропетровської області.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зазначимо, що з серпня 2017 року в Україні діє закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

За знущання над тваринами суди можуть накладати штраф від 3400 до 5100 грн. У разі колективних знущань або повторного випадку знущання штраф збільшують до 8500 грн або застосовують до кривдника адмінарешт до 15 діб. За вбивство тварини загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років.