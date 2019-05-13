У Кропивницькому у школяра виявили менінгококову інфекцію



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Фото: Укрінформ

У школі тривають епідеміологічне розслідування, протиепідемічні заходи: виявлено збудник менінгококової інфекції ще у п‘ятьох осіб

В учня спеціалізованої загальноосвітньої школи № 14 м. Кропивницький виявили менінгіт. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.

У школі тривають епідеміологічне розслідування, протиепідемічні та профілактичні заходи.

Провели медичний огляд 254 контактних дітей та 75 вчителів. За результатами дослідження, виявили збудник менінгококової інфекції у п‘яти випадках.

Хворий та бакносії інфекції проходять лікування у лікарні.

Менінгококова інфекція — це гостре інфекційне захворювання. Збудник передається з крапельками слизу при кашлі, чханні, розмові. Внаслідок нестійкості менінгокока у зовнішньому середовищі та його локалізації на слизовій оболонці задньої стінки носоглотки, він передається при досить тісному і тривалому спілкуванні. У сім’ях, де стався випадок менінгококової інфекції, ризик зараження зростає. Збудник інфекції нестійкий у навколишньому середовищі. Достатньо провести вологе прибирання та провітрювання приміщення і збудник гине.