У Харкові грабіжники відібрали у чоловіка сумку з грошима



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Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі Toyota Camry білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ

По Харкову та області введена поліцейська операція «Перехоплення»

У Харкові 8 жовтня невідомі, погрожуючи ножем 30-річному чоловіку, заволоділи сумкою з грошима.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Розбійний напад стався у провулку Троїцькому.

Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі Toyota Camry білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ.

За наказом начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, по місту та області введена поліцейська операція «Перехоплення». На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.

Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше у Києві троє зловмисників в масках зі стріляниною викрали сумку з 1,1 млн гривень. За словами водія автомобіля, він припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і зробили постріл.