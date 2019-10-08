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    Кримінал

    У Харкові грабіжники відібрали у чоловіка сумку з грошима

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    Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі Toyota Camry білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ - У Харкові грабіжники відібрали у чоловіка сумку з грошима
    Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі Toyota Camry білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ

    По Харкову та області введена поліцейська операція «Перехоплення»

    У Харкові 8 жовтня невідомі, погрожуючи ножем 30-річному чоловіку, заволоділи сумкою з грошима.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Розбійний напад стався у провулку Троїцькому.

    Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі Toyota Camry білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ.

    За наказом начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, по місту та області введена поліцейська операція «Перехоплення». На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.

    Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Раніше у Києві троє зловмисників в масках зі стріляниною викрали сумку з 1,1 млн гривень. За словами водія автомобіля, він припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і зробили постріл.

    Харків кримінал напад злочинність поліція
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