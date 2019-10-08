На Херсонщині невідомі підпалили будинок подружжя суддів



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На місці пожежі були виявлені пляшки із залишками легкозаймистої речовини

Основною версією слідства є скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілих

На Херсонщині невідомі здійснили підпал будинку, в котрому мешкає подружжя суддів.

Про це 8 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Підпал стався близько третьої години ночі у вівторок в селі Малокаховка.

Про пожежу повідомив у поліцію сусід постраждалих.

Зазначається, що впродовж двох годин працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав.

За словами начальника Каховського відділу поліції Олексія Войчека, попередньо встановлено, що пожежа виникла внаслідок підпалу – на місці були виявлені пляшки із залишками легкозаймистої речовини.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.378 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного».

Основною версією слідства є скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілих. Проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню причетних до скоєння злочину. Їм загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років.

Нагадаємо, вночі 17 вересня невідомі підпалили будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.