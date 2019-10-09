У Рівному поліцейський застрелився під час чергування



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Про мотиви самогубства не повідомляється

У Рівному інспектора-чергового знайшли мертвим в одному з приміщень відділу поліції, підозрюють, що він застрелився з табельної зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

«Сьогодні, дев’ятого жовтня, о 03:40, 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції знайдено мертвим із вогнепальним пораненням голови. Під час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, який пролунав із недіючої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли ж прибігли, виявили чергового без ознак життя», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви скоєного з’ясовуються.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі визначається підслідність кримінального провадження. Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу за вказаним фактом проводитиметься службове розслідування.