У Латвії заблокували російський сайт через загрозу суверенітету України



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МЗС Латвії звинувачує Baltnews.lv у порушенні регламенту ЄС про санкції проти Росії

У Латвії заблокували сайт Baltnews.lv, який належить російському пропагандистському медіахолдингу «Россия сегодня», через загрозу суверенітету України. РФ звинуватила латвійську владу у «зачистці інформаційного простору».

Про це повідомляє ще одне видання з цього медіахолдингу «РИА Новости».

Міністерство закордонних справ Латвії вирішило, що зазначений ресурс порушує положення регламенту Ради ЄС від 17 березня 2014 року щодо санкцій проти РФ через анексію Криму.

У відомстві заявили, що сайт загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

МЗС Росії звинуватило владу Латвії у бажанні «зачистити інформаційний простір країни від незалежних ЗМІ». Також у відомстві заявили, що чекають на засудження цього кроку з боку «профільних структур», насамперед від ОБСЄ.