  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Латвії заблокували російський сайт через загрозу суверенітету України

    • Розсилка
    У Латвії заблокували російський сайт через загрозу суверенітету України

    МЗС Латвії звинувачує Baltnews.lv у порушенні регламенту ЄС про санкції проти Росії

    У Латвії заблокували сайт Baltnews.lv, який належить російському пропагандистському медіахолдингу «Россия сегодня», через загрозу суверенітету України. РФ звинуватила латвійську владу у «зачистці інформаційного простору».

    Про це повідомляє ще одне видання з цього медіахолдингу «РИА Новости».

    Міністерство закордонних справ Латвії вирішило, що зазначений ресурс порушує положення регламенту Ради ЄС від 17 березня 2014 року щодо санкцій проти РФ через анексію Криму.

    У відомстві заявили, що сайт загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

    МЗС Росії звинуватило владу Латвії у бажанні «зачистити інформаційний простір країни від незалежних ЗМІ». Також у відомстві заявили, що чекають на засудження цього кроку з боку «профільних структур», насамперед від ОБСЄ.

    Читайте також
    МЗС ЄС ОБСЄ ЗМІ санкції Латвія Россия
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ