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    У липні в Україні зросла кількість нападів на журналістів

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    <span>На Осокорках у Києві поліцейський розпилив газ в обличчя фотокореспонденту Єфрему Лукацькому, 28 липня</span> - У липні в Україні зросла кількість нападів на журналістів
    Фото: Facebook Єфрема Лукацького
    На Осокорках у Києві поліцейський розпилив газ в обличчя фотокореспонденту Єфрему Лукацькому, 28 липня

    Крім того, зафіксовано два випадки пошкодження редакційного майна

    У липні в Україні зафіксовано вісім випадків фізичної агресії щодо журналістів.

    Про це 3 серпня повідомили в Національній спілці журналістів України.

    «Відповідно до моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Національна спілка журналістів проводить спільно з партнерськими організаціями, у липні зафіксовано вісім проявів фізичної агресії стосовно до журналістів. У червні таких було два, а загалом за сім місяців 2018 року трапилось 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що одним із найрезонансніших випадків фізичної агресії до журналіста є розпилення поліцейським сльозогінного газу у обличчя фотокореспондента Єфрема Лукацького у Києві.

    Також напади сталися у Київській області, на Дніпропетровщині, Чернігівщині, в Одесі та Херсоні.

    «Про побиття чоловіка працівниками СБУ заявляє також дружина турецького журналіста Юсуфа Інана, якого силоміць депортували з Миколаєва до Туреччини», - зазначили в НСЖУ.

    Крім того, повідомляється, що зафіксовано два випадки пошкодження редакційного майна – у Дніпропетровській області підпалили редакцію газети «Событие», а у Сумській області згорів автомобіль журналіста-розслідувача.

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