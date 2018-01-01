У Ліверпулі вночі згоріли близько 1600 автомобілів

Через масштабну пожежу пожежникам довелося також евакуйовувати мешканців сусідніх будинків

У новорічну ніч в британському Ліверпулі вщент згоріла багаторівнева парковка для автомобілів. Про це пише Reuters. «Поліція повідомила, що усі автомобілі усередині багатоповерхової парковки місткістю у 1600 транспортних засобів були знищені і власникам слід звертатися до своїх страхових компаній», - повідомляє Reuters. Через



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Фото: Reuters Пожежа на парковці у Ліверпулі

Через масштабну пожежу пожежникам довелося також евакуйовувати мешканців сусідніх будинків

У новорічну ніч в британському Ліверпулі вщент згоріла багаторівнева парковка для автомобілів.

Про це пише Reuters.

«Поліція повідомила, що усі автомобілі усередині багатоповерхової парковки місткістю у 1600 транспортних засобів були знищені і власникам слід звертатися до своїх страхових компаній», - повідомляє Reuters.

Через масштабну пожежу пожежникам довелося також евакуйовувати мешканців сусідніх будинків.

«Міжнародне кінне шоу, яке мало відбутися по сусідству зі знищеним паркувальним майданчиком, було скасовано. Організатори розповіли, що усі залучені до нього люди й тварини перебувають у безпеці», - стверджує агентство.

Водночас видання ВВС припускає, на парковці під час пожежі згоріли понад 1400 автомобілів, адже не усі місця, за інформацією ЗМІ, були зайняті.

Оскільки пожежа продовжує вирувати вже майже десять годин, встановити її точну причину поки неможливо. Однак, висновки попереднього розслідування вказують, що випадковий вогонь у одному з автомобілів спровокував загоряння інших.

Міськрада Ліверпуля відкрила спеціальний притулок для людей, які не змогли потрапити додому через пожежу.

Нагадаємо, 31 грудня у столиці Німеччини Берліні евакуювали пасажирів зі станції метро «Зоологічний сад» через пожежу.

Джерело: Укрінформ