У Лівії вибухнув автомобіль: загинуло семеро, 20 осіб поранені

Жодна терористична організація поки що не брала на себе відповідальність за інцидент

Замінований автомобіль вибухнув в лівійському місті Бенгаза, в результаті загинули сім чоловік.

Про це повідомляє AFP.

Death toll in car bomb attack in the Libyan city of Benghazi rises to seven, with another 10 people reported to be wounded pic.twitter.com/gWu56Cv3CF