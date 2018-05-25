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    У Лівії вибухнув автомобіль: загинуло семеро, 20 осіб поранені

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    У Лівії вибухнув автомобіль: загинуло семеро, 20 осіб поранені

    Жодна терористична організація поки що не брала на себе відповідальність за інцидент

    Замінований автомобіль вибухнув в лівійському місті Бенгаза, в результаті загинули сім чоловік.

    Про це повідомляє AFP.

    За інформацією агентства, ще 20 мирних громадян отримали поранення.

    Бомба була приведена в дію в людному районі поруч з готелем Тібесті. Жодна терористична організація поки що не брала на себе відповідальність за інцидент.

    Лівійський чиновник заявив агентству, що в нападі винні «сплячі осередки бойовиків, які хочуть дати зрозуміти, що в Бенгазі небезпечний».

    Нагадаємо, 25 травня у Канаді підірвали ресторан: 15 постраждалих.

     

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