У Лівії вибухнув автомобіль: загинуло семеро, 20 осіб поранені

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Жодна терористична організація поки що не брала на себе відповідальність за інцидент

Замінований автомобіль вибухнув в лівійському місті Бенгаза, в результаті загинули сім чоловік.

Про це повідомляє AFP.

Death toll in car bomb attack in the Libyan city of Benghazi rises to seven, with another 10 people reported to be wounded pic.twitter.com/gWu56Cv3CF — TRT World Now (@TRTWorldNow) 25 травня 2018 р.

За інформацією агентства, ще 20 мирних громадян отримали поранення.

Бомба була приведена в дію в людному районі поруч з готелем Тібесті. Жодна терористична організація поки що не брала на себе відповідальність за інцидент.

Лівійський чиновник заявив агентству, що в нападі винні «сплячі осередки бойовиків, які хочуть дати зрозуміти, що в Бенгазі небезпечний».

Нагадаємо, 25 травня у Канаді підірвали ресторан: 15 постраждалих.