У Канаді підірвали ресторан: 15 постраждалих

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Троє людей перебувають в критичному стані

Щонайменше 15 людей отримали поранення в результаті вибуху, який стався в ресторані Bombay Bhel в канадському місті Міссіссога в провінції Онтаріо.

Про це повідомляє місцевий сайт CityNews в п'ятницю, 25 травня.

За даними медиків, троє постраждалих перебувають у критичному стані, у решти травми незначні.



Про причини вибуху поки не повідомляється. Рятувальники і поліцейські обстежують будівлю. Рух пішоходів та автомобілів перекрито.