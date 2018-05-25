У Канаді підірвали ресторан: 15 постраждалих
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Троє людей перебувають в критичному стані
Щонайменше 15 людей отримали поранення в результаті вибуху, який стався в ресторані Bombay Bhel в канадському місті Міссіссога в провінції Онтаріо.
Про це повідомляє місцевий сайт CityNews в п'ятницю, 25 травня.
За даними медиків, троє постраждалих перебувають у критичному стані, у решти травми незначні.
Про причини вибуху поки не повідомляється. Рятувальники і поліцейські обстежують будівлю. Рух пішоходів та автомобілів перекрито.