У Лівії зросла кількість загиблих внаслідок подвійного теракту

За останніми даними, від вибухів загинули 33 людини

У Лівії в місті Бенгазі в результаті вибуху двох автомобілів загинули щонайменше 33 людини, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Reuters. Відомо, що перший вибух прогримів біля мечеті в центральному районі Ес-Сальмані, коли віруючі виходили з будівлі після вечірньої молитви. Другий, потужніший вибух пролунав приблизно за 10-15 хвилин на



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Місце вибуху в Бенгазі

За останніми даними, від вибухів загинули 33 людини

У Лівії в місті Бенгазі в результаті вибуху двох автомобілів загинули щонайменше 33 людини, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що перший вибух прогримів біля мечеті в центральному районі Ес-Сальмані, коли віруючі виходили з будівлі після вечірньої молитви. Другий, потужніший вибух пролунав приблизно за 10-15 хвилин на протилежному боці вулиці.

За інформацією ЗМІ, другий вибух пошкодив машину швидкої допомоги і призвів до ще більшої кількості жертв.

Медики побоюються, що кількість загиблих може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, вибухи двох автомобілів пролунали в Лівії ввечері 23 січня. Спочатку повідомлялося про щонайменше 22 загиблих.

Внаслідок вибухів, що сталися у районі Салман зокрема загинув глава контртерористичного підрозділу з арештів та розслідувань, а голова відділу контррозвідки розвідслужби Лівійської національної армії дістав поранення.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт.