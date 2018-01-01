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    У Лівії зросла кількість загиблих внаслідок подвійного теракту

    За останніми даними, від вибухів загинули 33 людини
    У Лівії в місті Бенгазі в результаті вибуху двох автомобілів загинули щонайменше 33 людини, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Reuters. Відомо, що перший вибух прогримів біля мечеті в центральному районі Ес-Сальмані, коли віруючі виходили з будівлі після вечірньої молитви. Другий, потужніший вибух пролунав приблизно за 10-15 хвилин на
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    Місце вибуху в&nbsp;Бенгазі
    Місце вибуху в Бенгазі

    За останніми даними, від вибухів загинули 33 людини

    У Лівії в місті Бенгазі в результаті вибуху двох автомобілів загинули щонайменше 33 людини, десятки отримали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    Відомо, що перший вибух прогримів біля мечеті в центральному районі Ес-Сальмані, коли віруючі виходили з будівлі після вечірньої молитви. Другий, потужніший вибух пролунав приблизно за 10-15 хвилин на протилежному боці вулиці.

    За інформацією ЗМІ, другий вибух пошкодив машину швидкої допомоги і призвів до ще більшої кількості жертв.

    Медики побоюються, що кількість загиблих може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у критичному стані.

    Нагадаємо, вибухи двох автомобілів пролунали в Лівії ввечері 23 січня. Спочатку повідомлялося про щонайменше 22 загиблих.

    Внаслідок вибухів, що сталися у районі Салман зокрема загинув глава контртерористичного підрозділу з арештів та розслідувань, а голова відділу контррозвідки розвідслужби Лівійської національної армії дістав поранення.

    Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт.

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