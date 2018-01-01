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    У Лівії підірвали два авто біля мечеті: загинули щонайменше 22 людини

    Перше авто вибухнуло, коли з прихожани залишали мечеть після вечірньої молитви
    У другому за величиною місті Лівії, Бенгазі, вибухнули дві автівки, внаслідок чого загинули 22 людини. Про це повідомляє AFP. #BREAKING 22 dead in Benghazi double bomb attack, says medical source — AFP news agency (@AFP) 23 січня 2018 р. За інформацією видання The Libya Times, десятки людей дістали поранення.
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    Вибухи прогриміли у місті&nbsp;Бенгазі
    Вибухи прогриміли у місті Бенгазі

    Перше авто вибухнуло, коли з прихожани залишали мечеть після вечірньої молитви

    У другому за величиною місті Лівії, Бенгазі, вибухнули дві автівки, внаслідок чого загинули 22 людини.

    Про це повідомляє AFP.

    За інформацією видання The Libya Times, десятки людей дістали поранення.

    Внаслідок вибухів, що сталися у районі Салман загинув глава контртерористичного підрозділу з арештів та розслідувань, а голова відділу контррозвідки розвідслужби Лівійської національної армії дістав поранення.

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    Місцеві ЗМІ додають, що перше авто вибухнуло, коли з прихожани залишали мечеть після вечірньої молитви. Коли люди кинулися на допомогу, вибухнуло друге авто, що спричинило ще більше руйнувань.  

    Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за скоєний напад.

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    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

    У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

    Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.

    Джерело: Громадське

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