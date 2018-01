У Лівії підірвали два авто біля мечеті: загинули щонайменше 22 людини

Перше авто вибухнуло, коли з прихожани залишали мечеть після вечірньої молитви

У другому за величиною місті Лівії, Бенгазі, вибухнули дві автівки, внаслідок чого загинули 22 людини. Про це повідомляє AFP. #BREAKING 22 dead in Benghazi double bomb attack, says medical source — AFP news agency (@AFP) 23 січня 2018 р. За інформацією видання The Libya Times, десятки людей дістали поранення.