У Лівії підірвали два авто біля мечеті: загинули щонайменше 22 людини

Перше авто вибухнуло, коли з прихожани залишали мечеть після вечірньої молитви

У другому за величиною місті Лівії, Бенгазі, вибухнули дві автівки, внаслідок чого загинули 22 людини. Про це повідомляє AFP. #BREAKING 22 dead in Benghazi double bomb attack, says medical source — AFP news agency (@AFP) 23 січня 2018 р. За інформацією видання The Libya Times, десятки людей дістали поранення.



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Вибухи прогриміли у місті Бенгазі

Перше авто вибухнуло, коли з прихожани залишали мечеть після вечірньої молитви

У другому за величиною місті Лівії, Бенгазі, вибухнули дві автівки, внаслідок чого загинули 22 людини.

Про це повідомляє AFP.

#BREAKING 22 dead in Benghazi double bomb attack, says medical source — AFP news agency (@AFP) 23 січня 2018 р.

За інформацією видання The Libya Times, десятки людей дістали поранення.

Внаслідок вибухів, що сталися у районі Салман загинув глава контртерористичного підрозділу з арештів та розслідувань, а голова відділу контррозвідки розвідслужби Лівійської національної армії дістав поранення.

Місцеві ЗМІ додають, що перше авто вибухнуло, коли з прихожани залишали мечеть після вечірньої молитви. Коли люди кинулися на допомогу, вибухнуло друге авто, що спричинило ще більше руйнувань.

Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за скоєний напад.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.

Джерело: Громадське