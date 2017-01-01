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    У Лондоні авто наїхало на пішоходів, п’ятеро людей постраждали

    Інцидент не розглядається як терористичний акт
    У суботу, 2 грудня, у британській столиці - Лондоні на Стоквелл-роуд автомобіль наїхав на пішоходів, у результаті чого постраждало п'ятеро осіб, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це повідомляє Mirror. «Поліцію викликали у суботу, 2 грудня, приблизно о 3 ранку (за місцевим часом), було оголошено про
    • Сьогодні, 15:27
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    Інцидент не розглядається як терористичний акт

    У суботу, 2 грудня, у британській столиці - Лондоні на Стоквелл-роуд автомобіль наїхав на пішоходів, у результаті чого постраждало п'ятеро осіб, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

    Про це повідомляє Mirror.

    «Поліцію викликали у суботу, 2 грудня, приблизно о 3 ранку (за місцевим часом), було оголошено про виявлення автомобіля при зіткненні з кількома пішоходами на Стоквелл-роуд», - йдеться у повідомленні поліції.

    Зазначається, що інцидент не розглядається як терористичний акт.

    На місці знаходяться представники поліції. Деталі з'ясовуються.

    Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові посеред центра міста сталася кривава аварія. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще шістьох забрали до лікарні у тяжкому стані. 26 жовтня стало відомо, що на лікарняному ліжку померла ще одна дівчина- сестра Оксани, Діана Берченко, якій було лише 24 роки.

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