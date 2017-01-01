У Лондоні авто наїхало на пішоходів, п’ятеро людей постраждали

Інцидент не розглядається як терористичний акт

У суботу, 2 грудня, у британській столиці - Лондоні на Стоквелл-роуд автомобіль наїхав на пішоходів, у результаті чого постраждало п'ятеро осіб, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це повідомляє Mirror. «Поліцію викликали у суботу, 2 грудня, приблизно о 3 ранку (за місцевим часом), було оголошено про



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Інцидент не розглядається як терористичний акт

У суботу, 2 грудня, у британській столиці - Лондоні на Стоквелл-роуд автомобіль наїхав на пішоходів, у результаті чого постраждало п'ятеро осіб, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомляє Mirror.

«Поліцію викликали у суботу, 2 грудня, приблизно о 3 ранку (за місцевим часом), було оголошено про виявлення автомобіля при зіткненні з кількома пішоходами на Стоквелл-роуд», - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що інцидент не розглядається як терористичний акт.

На місці знаходяться представники поліції. Деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові посеред центра міста сталася кривава аварія. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще шістьох забрали до лікарні у тяжкому стані. 26 жовтня стало відомо, що на лікарняному ліжку померла ще одна дівчина- сестра Оксани, Діана Берченко, якій було лише 24 роки.