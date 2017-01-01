У Лондоні авто наїхало на пішоходів, п’ятеро людей постраждали
- Сьогодні, 15:27
-
Розсилка
Інцидент не розглядається як терористичний акт
У суботу, 2 грудня, у британській столиці - Лондоні на Стоквелл-роуд автомобіль наїхав на пішоходів, у результаті чого постраждало п'ятеро осіб, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
Про це повідомляє Mirror.
«Поліцію викликали у суботу, 2 грудня, приблизно о 3 ранку (за місцевим часом), було оголошено про виявлення автомобіля при зіткненні з кількома пішоходами на Стоквелл-роуд», - йдеться у повідомленні поліції.
Зазначається, що інцидент не розглядається як терористичний акт.
На місці знаходяться представники поліції. Деталі з'ясовуються.
Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові посеред центра міста сталася кривава аварія. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще шістьох забрали до лікарні у тяжкому стані. 26 жовтня стало відомо, що на лікарняному ліжку померла ще одна дівчина- сестра Оксани, Діана Берченко, якій було лише 24 роки.