У Лондоні біля різдвяного ярмарку вибухнув автомобіль

Машина підірвалася в декількох метрах від різдвяного ринку, на який прийшли сотні людей

Сьогодні, 30 листопада, у Великобританії поруч з різдвяним ярмарком підірвався автомобіль. Про це повідомляє DailyStar з посиланням на свідків аварії. Вибух стався у північно-західній частині Лондона. Повідомляється, що машина підірвалася в декількох метрах від різдвяного ринку, на який прийшли сотні людей. Car on fire at the Panto



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Місце інциденту

Машина підірвалася в декількох метрах від різдвяного ринку, на який прийшли сотні людей

Сьогодні, 30 листопада, у Великобританії поруч з різдвяним ярмарком підірвався автомобіль. Про це повідомляє DailyStar з посиланням на свідків аварії.

Вибух стався у північно-західній частині Лондона. Повідомляється, що машина підірвалася в декількох метрах від різдвяного ринку, на який прийшли сотні людей.

На місце пригод прибули працівники правоохоронних органів та служби пожежної безпеки. Співробітники поліції оточили місцевість навколо палаючого автомобіля.

Інформація про постраждалих поки не надходила.