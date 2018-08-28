У Лондоні поліція на карнавалі затримала понад 370 осіб



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За час проведення щорічного карнавалу у Лондоні співробітниками поліції було вилучено 36 зразків зброї

У Лондоні під час святкування щорічного карнавалу в Ноттінг-Хілл поліцією було затримано 373 людини. Про це повідомляє пресс-служба поліції Лондона.

Співробітник лондонської поліції Дейв Маскер повідомив, що за час проведення щорічного карнавалу співробітниками поліції було вилучено 36 зразків зброї, а також здійснено затримання 373 осіб.

Також він підкреслив, що на думку поліції дане число затриманих може зрости.

Для безпеки на заході було задіяно близько семи тисяч співробітників правоохоронних органів. Така кількість співробітників поліції на заході була задіяна через часті повідомлень про насильство під час святкування.

Карнавал в Ноттінг-Хілл щорічно проводиться з 1966 року. Основними учасниками заходу є представники Карибського регіону, які проживають у Великобританії.