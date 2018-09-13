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    У Лондоні скасували російський бал, бо росіянам масово не дають візи

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    У Лондоні скасували російський бал, бо росіянам масово не дають візи
    Фото: The Times

    Російський бал дебютанток проводився у бальному залі готелю Grosvenor House

    У Лондоні було скасовано російський бал дебютанток, оскільки заможні гості з РФ зіштовхнулися з візовими проблемами.

    Про це повідомило британське видання The Times.

    Організатор балу Елізабет Смагін-Меллоні розповіла, що російські гості, бізнесмени та віпи «зіштовхуються з великими проблемами при отриманні британських віз, їм часто відмовляють», тому вони були вимушені повернути квитки на захід та вимагати компенсації.

    «Ми продаємо більшість наших квитків росіянам. Їм важко потрапити в Лондон і взяти участь у балі», - додала прес-секретар балу Шарлотта Льюіс.

    Російський бал дебютанток проводився у бальному залі готелю Grosvenor House. Це перший «вихід у світ» для десятків дівчат, здебільшого дочок російських багатіїв.

    Мінімальна вартість квитка на захід - 290 фунтів стерлінгів (26 тисяч рублів).

    Раніше повідомлялося, що більше 700 російських багатіїв у Великобританії можуть мати проблеми з «візами інвестора» через плани Лондона скоротити в країні вплив РФ, яка звинувачується в організації отруєння Юлії та Сергія Скрипалів.

    Джерело: Європейська правда

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