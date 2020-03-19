У Лондоні закрили 40 станцій метро



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Через коронавірус деякі станції лондонського метро будуть зачинені

Влада закликає жителів Лондона «без гострої необхідності не користуватися громадським транспортом» на тлі поширення коронавірусу

Оператор транспортної системи столиці Великої Британії Transport for London (TfL) повідомив про закриття з четверга, 19 березня, 40 із більш ніж 250 станцій лондонського метро.

Відзначається, що цей захід спрямований на скорочення часу в дорозі для пасажирів, що здійснюють важливі і невідкладні поїздки, в той час як закриттю підлягають тільки непересадкові станції. Число автобусів на вулицях Лондона буде також скорочено.

TfL закликала жителів Лондона «без гострої необхідності не користуватися громадським транспортом» на тлі поширення коронавірусу.

Останні дані уряду показують, що в Лондоні було підтверджено понад 900 випадків коронавірусу, а в місті померли 34 людини.

Станом на 18 березня, число підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у Великій Британії виросло до 2644 осіб. При цьому 72 особи померли і 67 одужали.

До слова, Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

Також уряд Великої Британії в середу на тлі критики щодо повільного реагування на пандемію коронавірусу оголосив про закриття шкіл на 12 тижнів.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.