Зміна стратегії: Британія закриває усі школи через коронавірус



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Британія раніше відмовлялася слідувати прикладу Італії, Франції та Іспанії, які закрили школи

Міністр освіти Великобританії визнав, що ситуація загострилась настільки, що тримати школи відкритими більше не в інтересах дітей та вчителів

Уряд Великої Британії в середу на тлі критики щодо повільного реагування на пандемію коронавірусу оголосив про закриття шкіл на 12 тижнів.

Про це повідомляє Reuters.

Більшість шкіл закриються з п’ятниці, хоча деякі залишаться відчиненими для дітей працівників вкрай важливих секторів, таких як працівники охорони здоров’я, заявив міністр освіти Гевін Вільямсон.

За його словами, ситуація загострилась настільки, що тримати школи відкритими більше не в інтересах дітей та вчителів.

«Ми зараз на цьому етапі. Спалах вірусу зростає швидшими темпами, ніж передбачалося», - сказав він.

Варто зазначити, що рішення британської влади закрити школи - це зміна недавньої обережної позиції уряду по боротьбі з вірусом.

Британія раніше відмовлялася слідувати прикладу Італії, Франції та Іспанії, які закрили школи. Уряд Британії переконував, що закриття шкіл не зупинить спалах і унеможливить роботу ключових працівників державного сектора, яким треба буде дивитись за дітьми.

У середу в Британії ще 33 людини померли з позитивним тестом на коронавірус - це збільшило загальну кількість смертей у Великій Британії станом на 18 березня до 104.

Кількість людей, які захворіли на Covid-19 у Сполученому королівстві, зросла до 2626. Цей показник зріс на 676 осіб або 35% у порівнянні з вівторком.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.