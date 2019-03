У лондонському аеропорту призупиняли польоти через інцидент із літаком

Пасажирів з повітряного судна, що прямував до Відня, довелося евакуювати

У великому лондонському аеропорту з однією злітно-посадковою смугою Станстед призупиняли всі польоти через інцидент з літаком.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Twitter.

«Польоти тимчасово припинені із-за інциденту з літаком на злітно-посадковій смузі. Її політ не відбувся через можливу проблему з двигуном«, - йдеться в повідомленні.

Пасажирів з повітряного судна, що прямував до Відня, довелося евакуювати.

Даних про постраждалих немає.

Flights at @STN_Airport are currently suspended due to an aircraft on the runway following an aborted take off due to a suspected engine problem.

We will post further updates as soon as they become available. Thank you. pic.twitter.com/u8QKbBCM2U