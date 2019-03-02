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    У лондонському аеропорту призупиняли польоти через інцидент із літаком

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    У лондонському аеропорту призупиняли польоти через інцидент із літаком

    Пасажирів з повітряного судна, що прямував до Відня, довелося евакуювати

    У великому лондонському аеропорту з однією злітно-посадковою смугою Станстед призупиняли всі польоти через інцидент з літаком.

    Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Twitter.

    «Польоти тимчасово припинені із-за інциденту з літаком на злітно-посадковій смузі. Її політ не відбувся через можливу проблему з двигуном«, - йдеться в повідомленні.

    Пасажирів з повітряного судна, що прямував до Відня, довелося евакуювати.

    Даних про постраждалих немає.

    Пошкоджений літака забрали зі злітно-посадкової смуги.

    Польоти поновилися близько години тому.

    політ аеропорт Велика Британія Twitter
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