У Луцьку п’яний водій вкусив поліцейського

Вирішується питання про початок кримінального провадження

У Луцьку 43-річний п'яний водій вкусив співробітника поліції під час спроби затримання. Про це повідомив представник патрульної поліції міста Луцьк у Facebook. За його словами, поліцейські на вулиці Ківерцівської помітили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Водій не відреагував на прохання поліцейських зупинитися, і



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Вирішується питання про початок кримінального провадження

У Луцьку 43-річний п'яний водій вкусив співробітника поліції під час спроби затримання. Про це повідомив представник патрульної поліції міста Луцьк у Facebook.

За його словами, поліцейські на вулиці Ківерцівської помітили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Водій не відреагував на прохання поліцейських зупинитися, і вони почали його переслідувати.

Після того як поліцейські зупинили водія виявилося, що він не має належних документів для керування автомобілем. Під час складання адміністративного протоколу водій вкусив поліцейського. Інспектор звернувся за медичною допомогою. Результати проведених аналізів свідчать про те, що водій перебував у стані сп'яніння. Вирішується питання про початок кримінального провадження.