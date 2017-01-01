Поліція охорони Київщини купила автівок на 3 млн грн

Поліція закупила два автомобілі Renault Duster і 12 ЗАЗ SENS

Управління поліції охорони в Київській області купило в ТОВ «Автомобільний центр Голосіївський» два автомобілі Renault Duster і 12 ЗАЗ SENS на загальну суму 3 188 850 гривень. Про це сказано у відповідних договорах від 22 листопада, оприлюднених у системі публічних закупівель ProZorro. Зокрема, поліція закупила Renault Duster 1,6



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Поліція закупила два автомобілі Renault Duster і 12 ЗАЗ SENS

Управління поліції охорони в Київській області купило в ТОВ «Автомобільний центр Голосіївський» два автомобілі Renault Duster і 12 ЗАЗ SENS на загальну суму 3 188 850 гривень. Про це сказано у відповідних договорах від 22 листопада, оприлюднених у системі публічних закупівель ProZorro.

Зокрема, поліція закупила Renault Duster 1,6 (універсал) за 429 444 гривень, Renault Duster 1,5 (універсал) за 449 365 гривень і 12 ЗАЗ SENS (седан) за 176 800 гривень кожен.

Нагадаємо, Національна поліція України 11 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Єврокар» автомобілі спеціалізованого призначення на 149,09 млн грн

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Джерело: Українські новини