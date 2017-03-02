У Луганську відновили мобільний зв’язок

Луганськ – знов в ефірі, заявили у Vodafone Україна

Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна заявляє про відновлення зв’язку у непідконтрольному Україні Луганську, повідомила у Facebook керівниця відділу зв’язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан. «Луганськ – знов в ефірі. А 28 лютого їдемо до Мінська на засідання Трьохсторонньоі контактноі групи. На порядку



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Луганськ – знов в ефірі, заявили у Vodafone Україна

Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна заявляє про відновлення зв’язку у непідконтрольному Україні Луганську, повідомила у Facebook керівниця відділу зв’язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

«Луганськ – знов в ефірі. А 28 лютого їдемо до Мінська на засідання Трьохсторонньоі контактноі групи. На порядку денному – обговорення ситуації із зв‘язком у Донецьку», – написала вона.

Нагадаємо, 22 лютого компанія Vodafone-Україна повідомила про припинення роботи її мобільного зв’язку на непідконтрольній українській владі території Луганської області через обрив волоконно-оптичної лінії.

У січні повністю припинилося обслуговування абонентів українського оператора зв’язку «Vodafone-Україна» на всій окупованій території Донбасу у зв’язку з обривом оптоволоконного кабелю. Згодом компанія відновила зв’язок на окупованій частині Луганщини, проте на частині Донеччини зв’язку все ще немає.

Минулого тижня на переговорах в Мінську українська сторона оголосила вимогу надати гарантії безпеки для відновлення мобільного зв’язку в окупованих районах Донецької області, повідомила Дарина Оліфер, речниця представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми.

24 січня начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії Vodafone-Україна Вікторія Рубан заявила, що компанія не може перевірити чи відремонтувати своє обладнання без гарантій безпеки на окупованій території Донецької області. Вона зазначила також, що питання про ситуацію зі зв’язком в Донецькій області винесено на переговори контактної групи в Мінську.

Джерело: Радіо Свобода