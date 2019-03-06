У львівському салоні краси три людини отруїлися чадним газом



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У приміщенні салону краси був встановлений 2-контурний газовий котел

У Львові три працівниці салону краси отруїлися чадним газом.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Нещасний випадок стався в салоні краси на вулиці Венеціанова.

«Отруїлись, ймовірно, чадним газом, три особи – працівниці салону краси віком 29, 25 та 23 роки. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано в Обласну клінічну лікарню міста Львова», - розповіли у департаменті.

Зазначається, що у приміщенні салону краси був встановлений 2-контурний газовий котел. Після інциденту працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Київській області три людини на смерть отруїлися чадним газом. Ще одного постраждалого госпіталізували.

Джерело: УНН