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    У львівському салоні краси три людини отруїлися чадним газом

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    У львівському салоні краси три людини отруїлися чадним газом

    У приміщенні салону краси був встановлений 2-контурний газовий котел

    У Львові три працівниці салону краси отруїлися чадним газом.

    Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

    Нещасний випадок стався в салоні краси на вулиці Венеціанова.

    «Отруїлись, ймовірно, чадним газом, три особи – працівниці салону краси віком 29, 25 та 23 роки. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано в Обласну клінічну лікарню міста Львова», - розповіли у департаменті. 

    Зазначається, що у приміщенні салону краси був встановлений 2-контурний газовий котел. Після інциденту працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу.

    Обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, у Київській області три людини на смерть отруїлися чадним газом. Ще одного постраждалого госпіталізували.

    Джерело: УНН

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