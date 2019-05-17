У Харкові «замінували» 19 торговельних центрів



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На даний час проводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території

Поліція перевіряє інформацію про замінування 19 торговельних центрів у Харкові. Проводиться евакуація громадян.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

«Повідомлення про закладення вибухівки у 19 торговельних центрах на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевий шлях, проспекті Науки, Московському, Гагаріна, майдані Захисників України, площі Павлівській та Конституції, надійшло на електронну адресу ГУНП в Харківській області 17 травня близько 15:00», - зазначається у повідомленні.

На даний час проводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території.

Раніше повідомлялося, що літак з Борисполя до Єгипту приземлявся в Одесі через повідомлення про мінування.

До відома, хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото).

Нагадаємо, столичними правоохоронцями оголошено підозру чоловіку, який 4 травня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху школи №186 у Києві.

Як повідомлялося, 11 травня до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.

За тиждень з 6 по 12 травня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 68 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста.