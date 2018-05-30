У Львові анонім «замінував» дев’ять бізнес-центрів

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Встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

У середу, 30 травня, поліцейські перевіряють повідомлення про замінування дев’яти бізнес-центрів у Львові.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«Близько 10:40 до поліції надійшла інформація про замінування дев’ятьох бізнес-центрів, три з яких розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Героїв УПА, Зеленій, Богдана Хмельницького та Шевченка», - говориться у повідомленні.

На місця виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб.

Зазначається, що правоохоронці провели евакуацію людей, після чого почали обстеження офісних приміщень та прилеглих до них територій.

«Встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - заявили у поліції.

Нагадаємо, у середу, 30 травня, у Львові перебував з візитом Федеральний президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр. Напередодні він зустрічався у Києві з президентом України Петром Порошенком.