У Львові чоловіки викрали з ломбарду свій велосипед та здали його до іншого
Патрульні затримали зловмисників, які прийшли здавати в ломбард викрадений напередодні велосипед
У Львові двоє чоловіків вигадали схему для підробітку: спочатку вони здали велосипед в один ломбард, а потім викрали його і принесли здавати вже до іншого ломбарду.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини.
Ця історія розпочалась з того, що працівник ломбарду заявив у поліцію про крадіжку велосипеда. Потенційний покупець двоколісного транспорту попросив випробувати його на ділі — ну і шукай вітру в полі.
Наступного ж дня той самий працівник ломбарду повідомив поліції, що цей велосипед здають вже до іншого ломбарду — на проспекті Чорновола. Принесли двоколісного двоє чоловіків, які після приїзду поліції спробували від неї втекти.
Спочатку патрульні затримали 21-річного жителя Львівщини, а згодом наздогнали 39-річного уродженця іншої області. Заявник розповів, що один з них два тижні тому продав йому велосипед, а другий затриманий представився потенційним покупцем і під час випробування викрав транспорт.
У такий спосіб чоловіки хотіли продати один велосипед двічі: спочатку одному ломбарду, а потім — після крадіжки — іншому.
Слідчі кваліфікували справу за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу.