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    У Львові чоловіки викрали з ломбарду свій велосипед та здали його до іншого

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    Чоловікам вдалося двічі провернути оборудку з одим і тим самим велосипедом&nbsp; - У Львові чоловіки викрали з ломбарду свій велосипед та здали його до іншого
    Чоловікам вдалося двічі провернути оборудку з одим і тим самим велосипедом 

    Патрульні затримали зловмисників, які прийшли здавати в ломбард викрадений напередодні велосипед

    У Львові двоє чоловіків вигадали схему для підробітку: спочатку вони здали велосипед в один ломбард, а потім викрали його і принесли здавати вже до іншого ломбарду.

    Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини.

    Ця історія розпочалась з того, що працівник ломбарду заявив у поліцію про крадіжку велосипеда. Потенційний покупець двоколісного транспорту попросив випробувати його на ділі — ну і шукай вітру в полі.

    Наступного ж дня той самий працівник ломбарду повідомив поліції, що цей велосипед здають вже до іншого ломбарду — на проспекті Чорновола. Принесли двоколісного двоє чоловіків, які після приїзду поліції спробували від неї втекти.

    Спочатку патрульні затримали 21-річного жителя Львівщини, а згодом наздогнали 39-річного уродженця іншої області. Заявник розповів, що один з них два тижні тому продав йому велосипед, а другий затриманий представився потенційним покупцем і під час випробування викрав транспорт.

    У такий спосіб чоловіки хотіли продати один велосипед двічі: спочатку одному ломбарду, а потім — після крадіжки — іншому.

    Слідчі кваліфікували справу за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу.

    Львів пограбування поліція велосипед ломбард
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